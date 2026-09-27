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Akrep Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 28 Eylül - 4 Ekim haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 28 Eylül - 4 Ekim haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta iş hayatında pazarlık yeteneğin devreye girebilir. Bir müşteri ya da yönetici senden başlangıçta konuşulmayan ek bir şey istediğinde doğrudan kabul etmek yerine bunun süreyi ve iş yükünü nasıl değiştireceğini konuş. Kendi şartlarını net biçimde ortaya koyduğunda orta yolu bulmak mümkün olabilir. Haftanın sonunda ise üzerinde çalıştığın bir iş için önemli bir geri bildirim alabilirsin.

Maddi konularda bu hafta sağlık, sigorta ya da düzenli kullandığın bir hizmet için ödeme çıkabilir. Yenileme zamanı gelen bir poliçe veya paket varsa geçen yılki şartlarla aynı olduğunu varsayma; kapsamı ve fiyatı yeniden incele.

Aşk hayatında ilişkin varsa kıskançlık yaratabilecek küçük bir durum ortaya çıkabilir. Bir mesaj ya da sosyal ortamda yaşanan bir şey kafana takılırsa kendi içinde senaryo kurmak yerine doğrudan sor. Bekarsan sana fiziksel olarak çok çekici gelen biriyle tanışabilirsin; fakat çekimin güçlü olması, karakterlerinizin de otomatik olarak uyuşacağı anlamına gelmiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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