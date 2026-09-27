Sevgili Akrep, bu hafta iş hayatında pazarlık yeteneğin devreye girebilir. Bir müşteri ya da yönetici senden başlangıçta konuşulmayan ek bir şey istediğinde doğrudan kabul etmek yerine bunun süreyi ve iş yükünü nasıl değiştireceğini konuş. Kendi şartlarını net biçimde ortaya koyduğunda orta yolu bulmak mümkün olabilir. Haftanın sonunda ise üzerinde çalıştığın bir iş için önemli bir geri bildirim alabilirsin.

Maddi konularda bu hafta sağlık, sigorta ya da düzenli kullandığın bir hizmet için ödeme çıkabilir. Yenileme zamanı gelen bir poliçe veya paket varsa geçen yılki şartlarla aynı olduğunu varsayma; kapsamı ve fiyatı yeniden incele.

Aşk hayatında ilişkin varsa kıskançlık yaratabilecek küçük bir durum ortaya çıkabilir. Bir mesaj ya da sosyal ortamda yaşanan bir şey kafana takılırsa kendi içinde senaryo kurmak yerine doğrudan sor. Bekarsan sana fiziksel olarak çok çekici gelen biriyle tanışabilirsin; fakat çekimin güçlü olması, karakterlerinizin de otomatik olarak uyuşacağı anlamına gelmiyor. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…