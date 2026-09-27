Sevgili Akrep, bu hafta sigorta ya da düzenli ödediğin başka bir hizmetin yenileme teklifi önüne gelebilir. Geçen yıl aynı şirketle çalışmış olman bu yıl da ilk teklifi kabul etmen gerektiği anlamına gelmiyor. Fiyat kadar nelerin kapsama dahil olduğunu da karşılaştır; ucuz görünen teklif ihtiyacın olan bir hizmeti dışarıda bırakıyorsa gerçek anlamda avantaj sağlamayabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…