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Akrep Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:16
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 28 Eylül - 4 Ekim haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta kıskançlık yaratabilecek küçük bir olay ilişkinizin havasını değiştirebilir. Partnerinin aldığı bir mesaj, sosyal medyada gördüğün bir şey ya da bir ortamda yaşanan yakınlık kafana takılırsa sessizce ipucu toplamaya başlama. Sen zaten bir şeyin peşine düştüğünde en küçük ayrıntıyı bile yakalıyorsun; fakat bu kez cevabı doğrudan sormak çok daha sağlıklı.

Bekarsan fiziksel çekimin oldukça güçlü olduğu biriyle karşılaşabilirsin. Aranızdaki elektrik ilk dakikadan hissedilebilir ama Venüs-Plüton etkilerinin yoğun olduğu dönemlerde çekim bazen karşındaki kişiyi olduğundan daha etkileyici gösterebilir. Kimya güzel, fakat karakterini tanımaya da biraz zaman bırak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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