Sevgili Akrep, bu hafta kıskançlık yaratabilecek küçük bir olay ilişkinizin havasını değiştirebilir. Partnerinin aldığı bir mesaj, sosyal medyada gördüğün bir şey ya da bir ortamda yaşanan yakınlık kafana takılırsa sessizce ipucu toplamaya başlama. Sen zaten bir şeyin peşine düştüğünde en küçük ayrıntıyı bile yakalıyorsun; fakat bu kez cevabı doğrudan sormak çok daha sağlıklı.

Bekarsan fiziksel çekimin oldukça güçlü olduğu biriyle karşılaşabilirsin. Aranızdaki elektrik ilk dakikadan hissedilebilir ama Venüs-Plüton etkilerinin yoğun olduğu dönemlerde çekim bazen karşındaki kişiyi olduğundan daha etkileyici gösterebilir. Kimya güzel, fakat karakterini tanımaya da biraz zaman bırak. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…