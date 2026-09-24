Sevgili Akrep, partnerinin içindeki çalkantıyı anlama çabanı bugün dün bıraktığın yerden sürdürebilirsin; Ay'ın Balık'taki etkisinin sürmesi sezgilerini keskin tutmaya devam ediyor. Bu anlayış ilişkinizi güçlendirecek ve partnerinin sana daha çok güvenmesini sağlayacak.

Bekar Akrepler ise dün fark ettiği çekimi bugün daha açık bir şekilde değerlendirebilir; bu açıklık ona beklediğinden daha hızlı bir sonuç getirebilir. Çekimini saklamak yerine göstermesi, bugün onu şaşırtacak bir yakınlaşmaya götürebilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…