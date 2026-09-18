Sevgili Akrep, bugün Ay'ın Oğlak'a geçmesi seninle güzel bir uyum yakalıyor. Partnerinle geleceğe dair konuşurken bugün sözden çok eyleme dökülen bir adım atabilirsin; söylemek yerine yapmak bugün senin dilin.

Lafı çok uzatmayan, ne istediğini net bilen biri bugün dikkatini çekebilir; bu kişinin dolaysız tavrı, senin gizli sezgilerinle örtüşüp hemen ilgini toplayabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…