Sevgili Akrep, üç gündür burcunda ilerleyen Venüs seni her zamankinden çekici kılıyor. İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, bugün sözle değil davranışla sevgini göstermek daha çok işe yarayacak. Küçük bir jest, uzun bir konuşmadan fazlasını anlatabilir.

Bekar bir Akrep burcuysan, uzun süredir sana ilgi duyan biri bugün kendini belli edebilir. Bunu fark etmediğini sanma, yalnızca ne hissettiğine karar vermen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…