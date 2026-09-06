Sevgili Akrep, partnerinin geçmişte yaptığı bir davranış bugün yeniden aklına takılabilir. Akşam saatlerindeki Ay-Plüton karşıtlığı duyguları yoğunlaştıracağı için eski defterleri bir anda açmak isteyebilirsin; hâlâ seni rahatsız eden asıl noktayı söylemek daha sonuç alıcı olacak.

Bekarsan karizmatik ve kolay çözemediğin biri ilgini fazlasıyla çekebilir. Aranızdaki çekim güçlü olsa da karşındaki kişinin daha ilk görüşmelerde hayatının her ayrıntısını öğrenmek istemesi seni rahatsız ederse sınırını belli et. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…