İlişkilerinizde tutkunun, derinliğin ve duygusal bağların zirve yaptığı bir gün sizi bekliyor. Partnerinizle aranızdaki güven tazelenirken, ilişkinizi çok daha ciddi ve sağlam bir boyuta taşıma kararı alabilirsiniz. Paylaştığınız sırlar ve hisler aranızdaki bağı kopmaz bir hale getirecektir. Yalnız Akrepler ise gizemli, çekici ve ne istediğini bilen birinin radarına takılabilir.