Sevgili Akrep, Jüpiter kariyer alanının tepesinden, Satürn ise günlük düzen alanından birbirini destekliyor. Bu, gündelik hayatın içinde sessizce verdiğin emeğin görünür olduğu bir gün. İlişkin varsa, ilişkine kattığın küçük ama sürekli özen bugün karşılık buluyor. Sevgini çoğu zaman sözlerden çok davranışlarınla göstermeyi tercih ediyorsun ve partnerin bunu daha açık biçimde fark edebilir.

Bekarsan, iş ya da günlük hayatında tanıştığın biriyle aranda ciddi bir yakınlık gelişebilir. Her gün gördüğün biriyle aranızdaki hava yavaş yavaş değişiyor olabilir. Bu yavaşlık seni endişelendirmesin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…