Sevgili Akrep, bugün geçmişten kalan bir konu duygusal hayatına yeniden dokunabilir. İlişkin varsa, eski bir aile meselesi ya da daha önce çözüldüğünü düşündüğünüz bir kırgınlık tekrar gündeme gelebilir. Vereceğin tepkinin yalnızca bugünkü olayla ilgili olmadığını fark edersen bunu partnerine anlatmak aranızdaki yanlış anlamayı azaltabilir.

Bekarsan, tanıdık çevrenden biri sana farklı bir şekilde yaklaşabilir. Uzun zamandır bildiğin birinin davranışındaki değişiklik dikkatini çekebilir; yine de tanıdıklık hissiyle gerçek ilgiyi birbirinden ayırmak için acele etme. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…