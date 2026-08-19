Sevgili Akrep, bugün İlk Dördün senin burcunda gerçekleşiyor ve kalbinde uzun süredir olgunlaşan o kararı artık dile getirmek istiyorsun. İlişkin varsa, içinde tek başına tuttuğun o kararı bugün partnerine açmalısın. Sen kararlarını genellikle sessizce verir, sonra bir anda uygularsın; oysa bu kez süreci onunla paylaşman gerekiyor. Ona neyi neden düşündüğünü sakince anlattığında, tek başına verdiğin karardan çok daha güzel bir sonuç çıkacak.

Bekarsan, birine dair aklını kurcalayan tereddütlerin bugün tamamen dağılıyor. Ya kalbin net bir şekilde evet diyor ya da hayır. Her iki durumda da bu netlik senin en büyük kazancın; çünkü belirsizlik seni herkesten çok yoruyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…