Sevgili Akrep, bugün gökyüzü senin kariyerini parlatırken, aşk hayatın biraz gölgede kalabilir. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma mesleki alanında büyük bir kapı açıyor. İlişkin varsa, gelen güzel haberi ilk paylaşacağın kişinin partnerin olması ona çok iyi gelecek. Sen genellikle başarılarını sessizce yaşarsın, oysa bugün onu bu sevince ortak ettiğinde aranızdaki bağın nasıl güçlendiğini göreceksin.

Bekarsan, profesyonel bir ortamda tanışacağın biri ilgini çekebilir. Kendinden emin duruşu, işini iyi yapması ve seninle aynı dili konuşması seni etkiliyor. Yalnız iş ile özel hayat arasındaki sınırı da gözden kaçırmamalısın; acele etmeden tanımaya çalışmalısın… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…