Sevgili Akrep, bugün gökyüzü kariyerinin tam tepesinde parlıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin mesleki hayatına büyük bir kapı açıyor. Belki bir terfi, belki yeni bir görev, belki de uzun süredir beklediğin bir onay bugün gelebilir. Dün kapanan bir konu varsa üzülme, çünkü bugün onun yerine çok daha iyisi geliyor. Bir üstünle ya da bir yetkiliyle konuşmak için bundan uygun bir gün zor bulunur.

Maddi konularda gelirini doğrudan işin belirliyor. Bu buluşma sana daha yüksek bir ücret, yeni bir pozisyon ya da kazançlı bir anlaşma getirebilir. Talebini net söylemeli, kendini küçük görmemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün iş ile kalp arasında bir denge kurman gerekiyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, güzel haberini paylaşacak birinin olması senin için işin kendisinden daha kıymetli. Bekar bir Akrep burcu isen, profesyonel bir ortamda tanışacağın biri sana ilgi duyabilir. Bugün kalbini de en az kariyerin kadar önemsemelisin… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…