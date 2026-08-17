Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni yeniden kendine getiriyor. Dün karşındakini okuyamıyordun, bugün ise sezgin tam kapasite çalışıyor. İlişkin varsa, dün kafanda büyüttüğün o konunun aslında hiçbir şey olmadığını fark edeceksin. Bugün partnerine karşı çok daha yumuşak ve açıksın; bu hâlin ona da yansıyacak ve aranızdaki hava tamamen değişecek.

Bekarsan, çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Bugün fazla çabalamana gerek yok, çünkü suskunluğun bile ilgi çekiyor. Yalnız gelen ilgiyi test etmek için insanları sınamamalısın; bugün doğrudan olmak sana daha çok kazandırıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…