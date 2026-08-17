Sevgili Akrep, bugün Ay senin burcuna geçiyor ve seni yeniden kendine getiriyor. Dün karşındakini okuyamıyordun, bugün ise sezgin tam kapasite çalışıyor. İş hayatında kimin ne düşündüğünü, hangi konunun altında ne yattığını rahatlıkla görüyorsun. Bu netliği bir güç olarak kullanmalı, ancak kimseyi köşeye sıkıştırmamalısın.

Maddi konularda dün belirsiz görünen bir konu bugün netleşiyor. Bir rakam ya da bir şart açıklığa kavuşabilir, bu yüzden ertelediğin görüşmeyi bugün yapmalısın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendinden eminsin. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, dün kafanda büyüttüğün konunun aslında bir şey olmadığını fark edeceksin. Bekar bir Akrep burcu isen, çekim gücün belirgin şekilde artıyor. Bugün kendin olman yeterli… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…