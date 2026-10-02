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Akrep Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

3 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, burcundaki Venüs bugün retroya dönüyor ve aşk hayatında kendini yeniden tanımlayacağın bir dönem başlıyor. İlişkinde ne verdiğini ve karşılığında ne aldığını düşünebilirsin. Partnerinle birlikteysen beklentilerini suçlayıcı bir dille değil, kendi ihtiyaçlarını anlatan sade cümlelerle ifade etmen aranızdaki güveni pekiştirir. Kariyer alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı iş stresini eve taşıyabilir; akşam saatlerinde işi kapıda bırakıp sadece partnerine odaklanmak ilişkinize iyi gelir.

Bekar bir Akrep olarak geçmişte kalbini kırmış ya da yarım bırakmış biri yeniden hayatına girmek isteyebilir. Bu kez kendi değerini merkeze koyarak karar ver. Retrodaki Venüs sana eski hikayeleri tekrar yaşatmak için değil, onlardan ders çıkarmak için bu kapıyı aralıyor. Bu süreçte kendine gösterdiğin şefkat, ilişkilerine de yansıyacak.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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