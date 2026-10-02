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Akrep Burcu right-white
3 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
02.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 3 Ekim Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 3 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs bugün burcunda retroya başlarken bedeninin bakım ihtiyacı da öne çıkıyor. Stresli günlerde dudak kenarında uçuk çıkmaya eğilimliysen ilk karıncalanmayı hissettiğin anda bir eczacıya danışmak iyileşme süresini kısaltır. Ağda, epilasyon ya da yeni bir bakım uygulamasından sonra ciltte kızarıklık ve batma hissi olabilir; retro döneminde denenmemiş kozmetik işlemleri ertelemek cildini korur. Kariyer alanındaki Mars'ın Plüton'la karşıtlığı gün boyu kaslarını gergin tutabilir; kalçalarını ve bacaklarının arkasını esneten birkaç hareket bu gerginliği azaltır. Ay'ın eğitim alanındaki azalan evresi, akşam ekrandan uzaklaşıp bir kitapla dinlenmenin bedenine iyi geleceğini gösteriyor. Günün sonunda hafif bir akşam yemeği, gece daha rahat uyumanı sağlar. Kendine ayıracağın kısa bir bakım molası da ruhunu dinlendirir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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