Sevgili Akrep, bugün partnerine açmadığın bir duyguyu paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi bu cesareti güçlendiriyor. Bu açıklık, akşam saatlerindeki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin desteğiyle aranızdaki bağı beklediğinden daha fazla güçlendirebilir.

Bekar Akrepler, bugün içindeki çekimi saklamak yerine açıkça göstermeyi seçebilir; bu cesaret, beklediğinden hızlı ve olumlu bir karşılık bulabilir.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…