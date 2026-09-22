Sevgili Akrep, ilişkisi olan Akrepler bugün yüzeysel bir sohbetin kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir; Terazi mevsiminin bugün başlamasıyla havada hissedilen denge arayışı bu ihtiyacı daha da belirginleştiriyor. Partnerinle kuracağın bu derin sohbet, aranızdaki bağı bugün bir adım öteye taşıyacak.

Bekar Akrepler ise bugün ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir; sabırlı kalman bugün sana avantaj sağlayacak. Bu sabır, karşındaki kişinin de sana güvenmesini kolaylaştıracak.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…