Sevgili Akrep, bir ortaklıkta payını yeniden gözden geçirmen bugün gerekebilir; bu sorgulama seni rahatsız etse de, Güneş'in Terazi'ye geçmesiyle başlayan mevsim sonunda işine yarayacak. Bu yeniden değerlendirme, uzun vadede sana daha adil bir denge kurma fırsatı verecek.

Maddi olarak bugün ortak bir kaynakla ilgili sabırlı davranman ödüllendiriliyor. Acele bir karardan kaçınman, bugün seni gereksiz bir kayıptan koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, bugün yüzeysel bir sohbetin kendisine yetmediğini, derin bir konuşma ihtiyacı hissettiğini fark edebilir. Bekar Akrepler ise bugün ilk göz temasının bile kendisini fazlasıyla etkileyebileceğini, ama acele etmeden derinliği zamana bırakmanın daha doğru olduğunu görebilir. Bu derinlik arayışı, ilişkinizi yüzeysel kalmaktan kurtarıp bugün daha anlamlı bir noktaya taşıyacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…