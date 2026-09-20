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Akrep Burcu right-white
21 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 21 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 21 Eylül Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, içine kapanık geçen bir günün ardından biri senden alışık olmadığın bir açıklık isteyebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişim, ne kadarını paylaşacağına kendin karar vermeni gerektiriyor.

Maddi olarak ortak bir kaynakla ilgili bugün sabırlı davranman ödüllendiriliyor; karşına çıkacak beklenmedik bir teklifi hemen kabul etmek zorunda değilsin, bu bilgiyi bir süre kendine saklaman avantajını koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, partnerinin bugün her zamankinden fazla açıklık beklediğini hissedebilir; içini tamamen dökmek zorunda değilsin, küçük bir adım bile aranızdaki mesafeyi azaltmaya yetecek. Bekar Akrepler ise her şeyi dolaysızca söyleyen biriyle karşılaşabilir; bu açıklık ilk anda yabancı gelse de samimiyeti takdir edilebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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