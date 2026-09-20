Sevgili Akrep, içine kapanık geçen bir günün ardından biri senden alışık olmadığın bir açıklık isteyebilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişim, ne kadarını paylaşacağına kendin karar vermeni gerektiriyor.

Maddi olarak ortak bir kaynakla ilgili bugün sabırlı davranman ödüllendiriliyor; karşına çıkacak beklenmedik bir teklifi hemen kabul etmek zorunda değilsin, bu bilgiyi bir süre kendine saklaman avantajını koruyacak.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, partnerinin bugün her zamankinden fazla açıklık beklediğini hissedebilir; içini tamamen dökmek zorunda değilsin, küçük bir adım bile aranızdaki mesafeyi azaltmaya yetecek. Bekar Akrepler ise her şeyi dolaysızca söyleyen biriyle karşılaşabilir; bu açıklık ilk anda yabancı gelse de samimiyeti takdir edilebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…