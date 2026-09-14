Sevgili Akrep, bugün Ay'ın kendi burcunuzda ilerlemesi ve yönetici gezegeniniz Plüton'un Merkür'le kurduğu gerilim, gününüzü yoğun kılıyor. Kariyer tarafında uzun süredir sezdiğiniz bir gerçek bugün açığa çıkabilir; bu bilgiyle ne yapacağınıza soğukkanlılıkla karar verin.

Para konusunda ortak bir hesap ya da paylaşılan bir yatırımla ilgili net bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler içine attığı bir şüpheyi bugün dile getirmek isteyebilir; doğru sorulduğunda bu konuşma güveni pekiştirebilir. Bekar Akrepler ise yüzeysel bir tanışmadan sıkılıp gerçekten merak uyandıran birine yönelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…