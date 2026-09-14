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Akrep Burcu right-white
15 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 15 Eylül Salı günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın kendi burcunuzda ilerlemesi ve yönetici gezegeniniz Plüton'un Merkür'le kurduğu gerilim, gününüzü yoğun kılıyor. Kariyer tarafında uzun süredir sezdiğiniz bir gerçek bugün açığa çıkabilir; bu bilgiyle ne yapacağınıza soğukkanlılıkla karar verin.

Para konusunda ortak bir hesap ya da paylaşılan bir yatırımla ilgili net bir bilgiye ulaşabilirsiniz.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler içine attığı bir şüpheyi bugün dile getirmek isteyebilir; doğru sorulduğunda bu konuşma güveni pekiştirebilir. Bekar Akrepler ise yüzeysel bir tanışmadan sıkılıp gerçekten merak uyandıran birine yönelebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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