Sevgili Koç, bugün Ay'ın Akrep burcundaki ilerleyişi ve Merkür ile Plüton arasındaki gerilimli açı kariyerinizi derinden etkiliyor. Bir meselenin gerçek yüzünü görebilir, uzun zamandır ertelediğiniz bir kararı nihayet verebilirsiniz; yöneticinizle ya da iş ortağınızla yüzleşmekten çekinmeyin.

Maddi konularda dikkatli olun, günün etkisiyle ani ve gereksiz bir harcamaya yönelme isteği doğabilir; büyük kararlar yerine küçük, hesaplı adımlar atmanız daha isabetli olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Koçlar partnerleriyle bugün daha derin ve dürüst bir konuşma yapma fırsatı bulabilir; kıskançlık ya da güvensizlik hisleri yüzeye çıkarsa bunları açıkça konuşmak rahatlatacak. Bekar Koçlar ise tanıştıkları birinin ilk izlenimin ötesinde ne sakladığını merak edebilir, sezgilerinize güvenin ama acele etmeyin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…