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Koç Burcu right-white
15 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 15 Eylül Salı günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün Ay'ın Akrep burcundaki ilerleyişi ve Merkür ile Plüton arasındaki gerilimli açı kariyerinizi derinden etkiliyor. Bir meselenin gerçek yüzünü görebilir, uzun zamandır ertelediğiniz bir kararı nihayet verebilirsiniz; yöneticinizle ya da iş ortağınızla yüzleşmekten çekinmeyin.

Maddi konularda dikkatli olun, günün etkisiyle ani ve gereksiz bir harcamaya yönelme isteği doğabilir; büyük kararlar yerine küçük, hesaplı adımlar atmanız daha isabetli olacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Koçlar partnerleriyle bugün daha derin ve dürüst bir konuşma yapma fırsatı bulabilir; kıskançlık ya da güvensizlik hisleri yüzeye çıkarsa bunları açıkça konuşmak rahatlatacak. Bekar Koçlar ise tanıştıkları birinin ilk izlenimin ötesinde ne sakladığını merak edebilir, sezgilerinize güvenin ama acele etmeyin.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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