Sevgili Koç, bugün yönetici gezegenin Mars, Başak'taki Güneş'le uyumlu bir açı kuruyor. Bu, iş yerinde uzun süredir beklediğin bir onayın ya da geri bildirimin bugün gelebileceği anlamına geliyor. Elini çabuk tutmandan çok, doğru zamanı beklemenden fayda göreceksin.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi ortak kaynaklar konusunu gündemine taşıyor. Bir kredi taksiti, ortak bir hesap ya da uzun süredir konuşulmayan bir borç bugün netlik kazanabilir. Rakamı görmeden karar vermemen bu konuda seni rahatlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcuysan, bugün Ay'ın Venüs'le kavuşması, partnerine söylemediğin bir şeyi söylemen için sana cesaret veriyor. Bekar bir Koç burcuysan, hiç beklemediğin bir anda dikkatini çeken biri çıkabilir karşına; ona bir şans tanımaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…