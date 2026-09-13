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Koç Burcu right-white
14 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Koç ve yükselen Koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Eylül Pazartesi günü Koç ve yükselen Koç burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün yönetici gezegenin Mars, Başak'taki Güneş'le uyumlu bir açı kuruyor. Bu, iş yerinde uzun süredir beklediğin bir onayın ya da geri bildirimin bugün gelebileceği anlamına geliyor. Elini çabuk tutmandan çok, doğru zamanı beklemenden fayda göreceksin.

Maddi tarafta Ay'ın Akrep'e geçişi ortak kaynaklar konusunu gündemine taşıyor. Bir kredi taksiti, ortak bir hesap ya da uzun süredir konuşulmayan bir borç bugün netlik kazanabilir. Rakamı görmeden karar vermemen bu konuda seni rahatlatır.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Koç burcuysan, bugün Ay'ın Venüs'le kavuşması, partnerine söylemediğin bir şeyi söylemen için sana cesaret veriyor. Bekar bir Koç burcuysan, hiç beklemediğin bir anda dikkatini çeken biri çıkabilir karşına; ona bir şans tanımaktan çekinme. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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