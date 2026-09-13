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Akrep Burcu right-white
14 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 14 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 14 Eylül Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay kendi burcuna geçiyor ve Güneş-Mars uyumu iş hayatında attığın bir adımın fark edilmesini sağlıyor. Kendi gündemini önceliklendirmekten çekinme, bugün buna hakkın var.

Maddi konularda değerini olduğun gibi ortaya koyman, beklediğinden iyi bir sonuç getirebilir. Düşük bir teklife hemen evet vermen gerekmiyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, öğleden sonra Venüs'le kurduğun kavuşma seni her zamankinden enerjik ve kendinden emin kılıyor, partnerin bu değişimi hemen fark edecek. Bekar bir Akrep burcuysan, bugün nereye gitsen kendini daha görünür hissedebilirsin; bu farkındalığı nasıl değerlendireceğine sen karar ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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