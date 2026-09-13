Sevgili Akrep, bugün Ay kendi burcuna geçiyor ve Güneş-Mars uyumu iş hayatında attığın bir adımın fark edilmesini sağlıyor. Kendi gündemini önceliklendirmekten çekinme, bugün buna hakkın var.

Maddi konularda değerini olduğun gibi ortaya koyman, beklediğinden iyi bir sonuç getirebilir. Düşük bir teklife hemen evet vermen gerekmiyor.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcuysan, öğleden sonra Venüs'le kurduğun kavuşma seni her zamankinden enerjik ve kendinden emin kılıyor, partnerin bu değişimi hemen fark edecek. Bekar bir Akrep burcuysan, bugün nereye gitsen kendini daha görünür hissedebilirsin; bu farkındalığı nasıl değerlendireceğine sen karar ver. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…