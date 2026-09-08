Sevgili Akrep, Ay’ın Başak’a geçişi iş hayatında ekip çalışmasını öne çıkarabilir. Tek başına çözemediğin bir konuda doğru kişiden destek istediğinde süreç hızlanabilir. Merkür-Plüton etkisi de özellikle karmaşık görünen bir işte bağlantıları doğru kurmana yardımcı olabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla ileri bir tarih için yapacağınız bir etkinlik gündeme gelebilir. Ödeme yapmadan önce tarihin ve programın sana uyduğundan emin olman, sonradan iptal ve iade işlemleriyle uğraşmanı önleyebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa ortak arkadaşlarınızla yapacağınız bir program ikinize de iyi gelebilir. Kalabalığa karışmak biraz enerjinizi tazeler. Bekarsan arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki iletişimin tonunun değiştiğini fark edebilirsin; çekim artsa da önce bunun karşılıklı olup olmadığını anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…