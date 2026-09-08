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Akrep Burcu right-white
9 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 9 Eylül Çarşamba gününüz nasıl geçecek? 9 Eylül Çarşamba günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Ay’ın Başak’a geçişi iş hayatında ekip çalışmasını öne çıkarabilir. Tek başına çözemediğin bir konuda doğru kişiden destek istediğinde süreç hızlanabilir. Merkür-Plüton etkisi de özellikle karmaşık görünen bir işte bağlantıları doğru kurmana yardımcı olabilir.

Maddi konularda arkadaşlarınla ileri bir tarih için yapacağınız bir etkinlik gündeme gelebilir. Ödeme yapmadan önce tarihin ve programın sana uyduğundan emin olman, sonradan iptal ve iade işlemleriyle uğraşmanı önleyebilir.

Aşk hayatında ilişkin varsa ortak arkadaşlarınızla yapacağınız bir program ikinize de iyi gelebilir. Kalabalığa karışmak biraz enerjinizi tazeler. Bekarsan arkadaş olarak gördüğün biriyle arandaki iletişimin tonunun değiştiğini fark edebilirsin; çekim artsa da önce bunun karşılıklı olup olmadığını anlamaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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