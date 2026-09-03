Sevgili Akrep, Son Dördün sözleşmeler, borçlar ve başkalarıyla bölüştüğün ödemeleri gündeme getirebilir. İş hayatında imzalaman gereken bir belge varsa ücret, teslim tarihi ve senden beklenen görevleri bir kez daha okumalısın. Özellikle sonradan ek masraf çıkarabilecek bir madde görürsen imzalamadan önce açıklama istemelisin.

Maddi konularda kredi taksiti, kira, kredi kartı borcu ya da başka biriyle birlikte yaptığın bir alışveriş için ödeme günü yaklaşabilir. Kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak sonradan çıkabilecek tartışmayı önleyebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, para ya da sorumluluk konusunda anlaşamadığınız bir mesele varsa rakamlar ve görevler üzerinden konuşmak tartışmayı azaltabilir. Bekar bir Akrep burcu isen, kısa sürede sana çok özel şeyler anlatan birinin söyledikleri kadar sonraki davranışlarına da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…