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Akrep Burcu right-white
4 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C P P S Ç P Cuma
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 4 Eylül Cuma gününüz nasıl geçecek? 4 Eylül Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Son Dördün sözleşmeler, borçlar ve başkalarıyla bölüştüğün ödemeleri gündeme getirebilir. İş hayatında imzalaman gereken bir belge varsa ücret, teslim tarihi ve senden beklenen görevleri bir kez daha okumalısın. Özellikle sonradan ek masraf çıkarabilecek bir madde görürsen imzalamadan önce açıklama istemelisin.

Maddi konularda kredi taksiti, kirakredi kartı borcu ya da başka biriyle birlikte yaptığın bir alışveriş için ödeme günü yaklaşabilir. Kimin ne kadar ödeyeceğini baştan konuşmak sonradan çıkabilecek tartışmayı önleyebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, para ya da sorumluluk konusunda anlaşamadığınız bir mesele varsa rakamlar ve görevler üzerinden konuşmak tartışmayı azaltabilir. Bekar bir Akrep burcu isen, kısa sürede sana çok özel şeyler anlatan birinin söyledikleri kadar sonraki davranışlarına da dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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