Sevgili Akrep, Jüpiter kariyer alanının tepesinden, Satürn ise günlük düzen alanından birbirini destekliyor. Son dönemde disiplinli biçimde sürdürdüğün çalışmaların artık daha görünür sonuçlar üretmeye başlaması mümkün. İş hayatında yöneticilerin, müşterilerin ya da birlikte çalıştığın kişilerin dikkatini yaptığın işin kalitesi çekebilir. Emeğinin fark edilmesini istiyorsan ortaya koyduğun sonucu sahiplenmekten kaçınmamalısın.

Maddi konularda düzenli emeğin üzerinden yeni bir kazanç kapısı oluşabilir. Ek sorumluluk alacaksan bunun ücret ve çalışma şartlarını da en başta konuşman daha sağlıklı olur.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, ilişkiye kattığın gündelik emek bugün karşılık buluyor. Bekar bir Akrep burcu isen, her gün karşılaştığın bir kişiye başka gözle bakmaya başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…