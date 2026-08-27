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Akrep Burcu right-white
28 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Ağustos Cuma gününüz nasıl geçecek? 28 Ağustos Cuma günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, tutulma aşk ve yaratıcılık alanında gerçekleşiyor ve içinde tuttuğun bir duygu ya da üzerinde çalıştığın yaratıcı bir konu daha görünür hale geliyor. İş hayatında yaratıcı bir fikri artık sadece düşünmek yerine somutlaştırmak isteyebilirsin; sabahki Merkür-Uranüs karesi de planında olmayan yeni bir yön gösterebilir.

Maddi konularda yeteneğinden, yaratıcı bir projeden ya da ek bir işten gelir elde etme ihtimali konuşulabilir. İlk teklif geldiğinde sadece rakama değil, senden beklenen işe de dikkat et.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, ilişkinizde üstü kapalı kalan bir konu daha açık konuşulabilir ve bu aslında ikinize de iyi gelebilir. Bekar bir Akrep burcu isen, yeni bir tanışma aklında kalabilir; hemen geleceğini düşünmek yerine önce karşındaki kişiyi tanımaya çalış. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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