Sevgili Akrep, aşk alanında gerçekleşen Balık Dolunayı ve parçalı Ay tutulması duygularını iyice görünür hale getiriyor. İlişkin varsa, aranızda konuşulması gereken bir konu kendiliğinden açılabilir ve bu ilk anda biraz şaşırtıcı gelse de ilişkinizde neyin değişmesi gerektiğini anlamanıza yardım edebilir. Sabahki Merkür-Uranüs karesi iletişimi hızlandırdığı için ağzından çıkan ilk cümle düşündüğünden daha fazla şeyi açığa çıkarabilir.

Bekarsan, yeni bir tanışma ya da zaten tanıdığın biriyle gelişen yakınlık dikkatini güçlü biçimde çekebilir. Hemen geleceğini düşünmeye başlama; önce karşındaki kişinin ilgisinin ne kadar tutarlı olduğuna bak. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…