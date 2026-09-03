Sevgili Akrep, bugün güven konusunda kafana takılan bir şeyi konuşmak isteyebilirsin. İlişkin varsa, partnerinin bir davranışı seni rahatsız ettiyse suçlayıcı bir cümle kurmadan önce ne olduğunu sormalısın. Yanlış anladığın bir durum varsa konuşma sırasında ortaya çıkabilir.

Bekarsan, yeni tanıştığın biri kısa sürede sana özel hayatıyla ilgili çok şey anlatabilir. Bu yakınlık hoşuna gitse bile söyledikleriyle sonraki davranışlarının uyuşup uyuşmadığını görmek için biraz zaman vermelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…