Sevgili Akrep, bugün ilişkilerde yüzeyde kalan cevaplarla yetinmek istemeyebilirsin. Partnerin varsa güven, özel hayatınız ya da paylaştığınız sorumluluklarla ilgili hassas bir mesele açıldığında hemen savunmaya geçmemelisin. Önce karşındaki kişinin neye ihtiyaç duyduğunu anlamaya çalış. Konunun ağırlığını azaltmanın yolu üstünü kapatmak değil, açık ama sakin biçimde konuşmak.

Bekarsan, sıradan başlayan bir sohbet sırasında karşındaki kişinin beklenmedik bir açıklığı seni etkileyebilir. Bu kez derin sözlerden çok samimiyetinin tutarlı olup olmadığına dikkat etmelisin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…