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Akrep Burcu right-white
5 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 5 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 5 Eylül Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün önünde biraz evrak işi olabilir. Bir sözleşmeye bakman, eksik kalan belgeyi göndermen ya da gerekli bir telefon görüşmesini yapman gerekebilir. Böyle işlerde insan “sonra yaparım” diyor ama bence masanda bekletme; hallet ve akşamına taşıma. Ay Yengeç’e geçtiğinde kafanı başka şeylere vermek isteyebilirsin. Uzun zamandır merak ettiğin bir konu hakkında okumak, yeni bir yere gitmek ya da hafta sonunu her zamankinden farklı geçirmek sana daha cazip gelebilir.

Maddi konularda internetten yurt dışından almak istediğin bir ürün varsa yalnızca etiket fiyatına bakma. Kargo ve sonradan çıkabilecek ek ücretleri de kontrol et. Ucuz diye başladığın alışveriş düşündüğünden pahalıya gelmesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz bir yeri sonunda görmek için tarih belirleyebilirsiniz. Planı sürekli sonraya atmak yerine ikinize de uyan günü seçin. Bekar bir Akrep burcu isen, katıldığın bir etkinlikte ya da yeni girdiğin bir ortamda biriyle güzel bir iletişim kurabilirsin. Farklı düşünmeniz sohbeti bozmak zorunda değil; aksine konuşacak daha çok şeyiniz olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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