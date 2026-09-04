Sevgili Akrep, bugün önünde biraz evrak işi olabilir. Bir sözleşmeye bakman, eksik kalan belgeyi göndermen ya da gerekli bir telefon görüşmesini yapman gerekebilir. Böyle işlerde insan “sonra yaparım” diyor ama bence masanda bekletme; hallet ve akşamına taşıma. Ay Yengeç’e geçtiğinde kafanı başka şeylere vermek isteyebilirsin. Uzun zamandır merak ettiğin bir konu hakkında okumak, yeni bir yere gitmek ya da hafta sonunu her zamankinden farklı geçirmek sana daha cazip gelebilir.

Maddi konularda internetten yurt dışından almak istediğin bir ürün varsa yalnızca etiket fiyatına bakma. Kargo ve sonradan çıkabilecek ek ücretleri de kontrol et. Ucuz diye başladığın alışveriş düşündüğünden pahalıya gelmesin.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, partnerinle uzun zamandır konuştuğunuz bir yeri sonunda görmek için tarih belirleyebilirsiniz. Planı sürekli sonraya atmak yerine ikinize de uyan günü seçin. Bekar bir Akrep burcu isen, katıldığın bir etkinlikte ya da yeni girdiğin bir ortamda biriyle güzel bir iletişim kurabilirsin. Farklı düşünmeniz sohbeti bozmak zorunda değil; aksine konuşacak daha çok şeyiniz olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…