Sevgili Akrep, Venüs’ün burcundaki ilerleyişi seni daha görünür hale getirirken bugün yüzeyin altında kalan bir mesele gün yüzüne çıkabilir; bundan kaçmak yerine yüzleşmen seni güçlendirir. Başak Yeni Ayı sosyal çevren ve gelecek planların üzerinde etkili olurken iş tarafında sezgilerin bugün oldukça güçlü, onlara güvenebilirsin.

Parasal olarak gizli kalmış bir konuyu netleştirmen gerekebilir. Aşk tarafında ise Venüs Akrep etkisiyle güven meselesi öne çıkabilir; açık konuşmak en doğrusu. Bekarsan, gizemli biri dikkatini çekebilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…