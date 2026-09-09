Sevgili Akrep, Venüs bugün burcuna geçiyor ve kendinle ilgili yapmak istediğin bazı değişiklikleri öne çıkarıyor. Sen bir şeye kafanı taktığında yarım bırakmayı pek sevmezsin ama bugün her şeyi kökten değiştirmek zorunda değilsin. Görünüşün, çalışma düzenin ya da uzun zamandır ertelediğin kişisel bir plan konusunda küçük bir başlangıç bile yeterli. Önce gerçekten ne istediğine karar ver, sonra harekete geç.

Maddi tarafta kendin için bir şey almak isteyebilirsin. Bütçen uygunsa bundan vazgeçmek zorunda değilsin ama “bir kere alıyorum” diyerek en pahalı seçeneğe yönelme. Beğendiğin şeyle fiyatı arasında senin için makul bir denge kur.

Peki ya aşk? İlişkin varsa bugün karşındaki kişinin ilgisini daha fazla hissedebilirsin. Venüs’ün burcuna gelişiyle sen de ne beklediğini saklamadan gösterebilirsin. Hayatında biri yoksa birinin senden hoşlandığını anlaman bu sıralar pek zor olmayabilir. Fakat sırf seni beğendi diye sen de ona şans vermek zorunda değilsin; önce senin onu tanımak isteyip istemediğine bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…