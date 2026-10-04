Sevgili Akrep, hafta boyunca Venüs retrosu ve Merkür'ün burcunda olması seni içsel bir hesaplaşmaya itiyor. Ne istediğini, kime güvendiğini ve neyi artık taşımak istemediğini kendine sormak için uygun bir hafta. İş hayatında Mars'ın Uranüs'le kurduğu uyumlu açı sana kariyer alanında ani bir fırsat sunabilir. Hafta sonundaki Yeniay perde arkasında sessiz bir arınma sağlıyor, bu yüzden bazı şeyleri bırakmak sana yük değil rahatlama getirecek.

Maddi olarak henüz harekete geçmek yerine bilgi toplamak daha akıllıca. Venüs retrosu ile Merkür'ün birlikteliği sözleşme, imza ya da anlaşma konusunda eski bir detayı gün yüzüne çıkarabilir. Küçük yazıları okumadan karar verme.

Peki ya aşk? Konuşmak için doğru kelimeleri bulduğun haftalardan birindesin; sustuğun bir şeyi açıkça söylemek yakınlığı artırabilir. Bekarsan eski bir aşkın izleri seni durdurabilir, yine de kendi değerini bilmen ve acele etmemen yeni bir yakınlığa kapı aralar.

Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…