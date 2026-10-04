article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 5 Ekim Pazartesi Akrep Burcu Günlük Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
5 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 5 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 

5 Ekim Pazartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün her zamankinden fazla derinlik ve samimiyet bekleme isteği içinde olabilirsin. Hem Merkür hem retrodaki Venüs kendi burcunda olduğu için gün senin için oldukça kişisel; sabahki sezgisel açı bu beklentiyi fark etmeni kolaylaştırıyor. Öğleden sonra Ay'ın kendi gezegenlerinle kurduğu gergin açı, beklentini olduğundan sert bir şekilde ifade etmene neden olabilir; ne istediğini söylerken sakin bir ton kullanman karşı tarafın seni daha iyi anlamasını sağlıyor. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle iç dünyandaki karmaşa dağılıyor.

Kimseyle birlikte olmayanlar içinse bugün gizemli bir çekim taşıyor; bugün tanıdığın biri ilk andan itibaren seni derinden etkileyebilir. Venüs'ün kendi burcunda geri hareketi eski bir ilişkinin izlerini de gün yüzüne çıkarabilir, belki bir anı belki yarım kalmış bir soru aklına düşebilir. Yeni bir bağ kurarken geçmişi kapatmadan ilerlemenin zor olacağını unutma.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bugün Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Akrep burcu için sağlık açısından nasıl bir gün olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın