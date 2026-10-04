Sevgili Akrep, bugün her zamankinden fazla derinlik ve samimiyet bekleme isteği içinde olabilirsin. Hem Merkür hem retrodaki Venüs kendi burcunda olduğu için gün senin için oldukça kişisel; sabahki sezgisel açı bu beklentiyi fark etmeni kolaylaştırıyor. Öğleden sonra Ay'ın kendi gezegenlerinle kurduğu gergin açı, beklentini olduğundan sert bir şekilde ifade etmene neden olabilir; ne istediğini söylerken sakin bir ton kullanman karşı tarafın seni daha iyi anlamasını sağlıyor. Akşama doğru Satürn'ün desteğiyle iç dünyandaki karmaşa dağılıyor.

Kimseyle birlikte olmayanlar içinse bugün gizemli bir çekim taşıyor; bugün tanıdığın biri ilk andan itibaren seni derinden etkileyebilir. Venüs'ün kendi burcunda geri hareketi eski bir ilişkinin izlerini de gün yüzüne çıkarabilir, belki bir anı belki yarım kalmış bir soru aklına düşebilir. Yeni bir bağ kurarken geçmişi kapatmadan ilerlemenin zor olacağını unutma.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…