Sevgili Akrep, Venüs burcunda retroda ilerlerken Güneş'in Satürn'le karşıtlığı bugün yorgunluğunu ve iç dünyandaki soruları artırabilir. Partnerine karşı hislerini, ilişkiye kattıklarını ve senden beklenenleri tartabilirsin. Bu düşünceleri içinde büyütmek yerine sakin bir tonla paylaşmak aranızdaki bağı sağlamlaştırır. Baş başa dingin bir akşam planlamak, telefonları bir kenara bırakıp sadece birbirinize odaklanmak ikinize de iyi gelecek. Ona duyduğun güveni küçük davranışlarla göstermek aranızı daha da ısıtır.

Kalbin boştaysa geçmişte ayrıldığın birinin mesajı kalbini hızlandırabilir. Bu heyecana kapılmadan önce kendi ihtiyaçlarını unutmamaya özen göster. Bu kişiyle neden yollarınızın ayrıldığını hatırlamak ve kendi değerini merkeze koymak, bu kez doğru seçimi yapmanı sağlar. Yeni bir sayfa açmak için acele etme. Kalbinin sesine güven.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…