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Akrep Burcu right-white
4 Ekim 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Akrep ve yükselen Akrep burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 

4 Ekim Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Venüs burcunda retroda ilerlerken Güneş'in Satürn'le karşıtlığı bugün yorgunluğunu ve iç dünyandaki soruları artırabilir. Partnerine karşı hislerini, ilişkiye kattıklarını ve senden beklenenleri tartabilirsin. Bu düşünceleri içinde büyütmek yerine sakin bir tonla paylaşmak aranızdaki bağı sağlamlaştırır. Baş başa dingin bir akşam planlamak, telefonları bir kenara bırakıp sadece birbirinize odaklanmak ikinize de iyi gelecek. Ona duyduğun güveni küçük davranışlarla göstermek aranızı daha da ısıtır.

Kalbin boştaysa geçmişte ayrıldığın birinin mesajı kalbini hızlandırabilir. Bu heyecana kapılmadan önce kendi ihtiyaçlarını unutmamaya özen göster. Bu kişiyle neden yollarınızın ayrıldığını hatırlamak ve kendi değerini merkeze koymak, bu kez doğru seçimi yapmanı sağlar. Yeni bir sayfa açmak için acele etme. Kalbinin sesine güven.

Yarın görüşmek üzere aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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