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4 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
03.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Akrep ve yükselen Akrep burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 4 Ekim Pazar günü Akrep ve yükselen Akrep burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 4 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, Güneş'in gizli alanından sağlık alanındaki Satürn'le karşı karşıya gelmesi bugün biriken yorgunluğunun omuzlarında ve boynunda bir sertlik olarak ortaya çıkmasına neden olabilir. Başını çevirirken zorlanıyorsan ensene sıcak bir kompres koymak ve boynunu yavaşça sağa sola eğmek kasları gevşetir. Stres altında nefesini tuttuğunu fark edersen karnına doğru derin nefesler almak bedenini rahatlatır. Burcunda retroda ilerleyen Venüs kendine özen gösterme ihtiyacını artırıyor; ılık bir banyo ya da sevdiğin bir kitapla geçireceğin sessiz bir zaman iyi gelecek. Yengeç'teki Ay hafif ve besleyici yemekler seçmeni öneriyor. Erken yatmak bağışıklığını güçlendirir. Gün içinde omuzlarını kulaklarından uzaklaştırıp aşağı bırakmayı hatırlamak da gerginliği azaltır. Isıtıcı bir pedle sırtını ısıtmak kaslarını gevşetir. Bedenini dinlemeyi ihmal etme.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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