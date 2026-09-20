Sevgili Akrep, partnerin bugün senden her zamankinden fazla açıklık bekliyor olabilir; Ay'ın Kova'ya geçmesiyle gelen bu değişim yüzünden içini tamamen dökmek zorunda değilsin, ama küçük bir adım bile aranızdaki mesafeyi azaltmaya yetecek.

Her şeyi dolaysızca söyleyen biri bu gece bekar Akreplerin karşısına çıkabilir; bu kadar açık bir tavır sana yabancı gelse de, samimiyetini takdir edebilirsin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…