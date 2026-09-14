Sevgili Akrep, Ay'ın kendi burcunuzda ilerlemesi ve Plüton'un gücü aşk hayatınızı olağanüstü yoğunlaştırıyor. İlişkisi olan Akrepler içine attığı bir şüpheyi dile getirmek isteyebilir; doğru sorulduğunda bu konuşma güveni yıkmak yerine daha da pekiştirebilir. Kıskançlık hissi güçlenebilir, ama kontrolü biraz gevşetmek ilişkiyi boğmak yerine nefes aldıracak.

Bekar Akrepler için gün, yüzeysel tanışmalardan sıkılıp gerçekten merak uyandıran birine yönelme fırsatı sunuyor. Tutkunuz bugün en güçlü silahınız, yeter ki onu güvensizliğe değil bağlanmaya yönlendirin.

Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…