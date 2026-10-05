5–11 Ekim 2026 Haftanın Yantrası Navagraha Yantra Dokuz Gezegen, Tek Bir Kadim Denge Sistemi!
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Navagraha Yantra, Vedik gelenekte Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn, Rahu ve Ketu olmak üzere dokuz gezegensel gücün uyumunu temsil eden en kapsamlı yantralardan biridir. Geleneksel kullanımında doğum haritasındaki zorlayıcı gezegensel etkileri ve doshaları dengelemek, karmik döngüler üzerinde farkındalık geliştirmek, korunma, bolluk, başarı, huzur ve yaşam enerjisini desteklemek amacıyla kullanılır. Navagraha’nın temelinde yalnızca bir sembol değil; SAYI, GEOMETRİ, GEZEGEN, YÖN VE HESAPLAMA DÜZENİ vardır.
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Kadim yazma eser geleneklerinde de sayıların, harflerin, geometrik düzenlerin, astrolojik göstergelerin ve belirli hesaplamaların tılsımlı uygulamalarda birlikte kullanıldığı görülür.
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