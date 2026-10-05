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5–11 Ekim 2026 Haftanın Yantrası Navagraha Yantra Dokuz Gezegen, Tek Bir Kadim Denge Sistemi!

etiket 5–11 Ekim 2026 Haftanın Yantrası Navagraha Yantra Dokuz Gezegen, Tek Bir Kadim Denge Sistemi!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
05.10.2026 - 16:12
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Navagraha Yantra, Vedik gelenekte Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn, Rahu ve Ketu olmak üzere dokuz gezegensel gücün uyumunu temsil eden en kapsamlı yantralardan biridir. Geleneksel kullanımında doğum haritasındaki zorlayıcı gezegensel etkileri ve doshaları dengelemek, karmik döngüler üzerinde farkındalık geliştirmek, korunma, bolluk, başarı, huzur ve yaşam enerjisini desteklemek amacıyla kullanılır. Navagraha’nın temelinde yalnızca bir sembol değil; SAYI, GEOMETRİ, GEZEGEN, YÖN VE HESAPLAMA DÜZENİ vardır.

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Kadim yazma eser geleneklerinde de sayıların, harflerin, geometrik düzenlerin, astrolojik göstergelerin ve belirli hesaplamaların tılsımlı uygulamalarda birlikte kullanıldığı görülür.

Kadim yazma eser geleneklerinde de sayıların, harflerin, geometrik düzenlerin, astrolojik göstergelerin ve belirli hesaplamaların tılsımlı uygulamalarda birlikte kullanıldığı görülür.

Osmanlı tılsımlı gömleklerinde karşımıza çıkan vefkler, harflerin sayısal karşılıkları, geometrik alanlar, dualar ve astrolojik unsurlar da bu kadim hesaplama kültürünün önemli örneklerindendir. Bu bilgi yalnızca sözlü bir aktarım değildir; günümüze ulaşan yazma eserlerde ve müze koleksiyonlarındaki tılsımlı objelerde sayı, harf, kare ve geometrik düzenlerin koruyucu amaçlarla kullanıldığı belgelenmiştir. 

Bu geleneklerin kökleri Osmanlı döneminden de eskiye, kadim sayı, astroloji, harf ve kutsal geometri çalışmalarına kadar uzanır. Navagraha Yantra’da ise bu kadim anlayış dokuz gezegensel gücün belirli bir düzen içerisinde temsil edilmesiyle karşımıza çıkar. İşte bu nedenle biz yantrayı yalnızca güzel bir şekil olarak değil, GELENEĞİ, HESABI VE NİYETİ OLAN BİR ÇALIŞMA olarak ele alıyoruz. 

Kişiye özel hazırlanan Navagraha çalışmalarımızda doğum haritası ve gezegensel yerleşimler dikkate alınarak ALTIN, GÜMÜŞ, BAKIR ve ONİKS üzerine özel tasarımlar oluşturulmaktadır. 5–11 Ekim haftasında Navagraha Yantra ile çalışırken niyetiniz şu olsun: “HAYATIMDA DENGESİZ ÇALIŞAN HER ALANI FARK ETMEYE, KARMİK DERSLERİMİ ANLAMAYA, BENİM İÇİN HAYIRLI OLAN YOLLARLA UYUMLANMAYA, BOLLUK, HUZUR VE BAŞARIYI KABUL ETMEYE NİYET EDİYORUM.” Yantraların etkilerine ilişkin bu anlatımlar Vedik ve ezoterik geleneklerin inanç ve uygulamalarını ifade eder; bilimsel olarak kanıtlanmış sonuç veya garanti anlamına gelmez. 

NOT: Okurlarımızla paylaştığımız özgün yantra tasarımlarımız marka ve tasarım hakları kapsamında korunmaktadır; izinsiz kopyalanması, çoğaltılması ve ticari amaçla kullanılması yasaktır. 5–11 EKİM HAFTASINDA NAVAGRAHA YANTRA ÇALIŞMASINA KATILANLAR YORUMLARA “DOKUZ GEZEGEN DENGEYE” YAZSIN!

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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