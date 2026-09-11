Sevgili Akrep, Venüs burcunda ilerlerken ilişkin varsa sevdiğin kişi seninle daha fazla vakit geçirmek isteyebilir. Son günlerde planı hep onun yapmasını beklediysen bu kez küçük bir davet senden gelsin. “Akşam sekizde şu yerde buluşalım” gibi belirgin bir teklif, ima etmekten çok daha kolay sonuç verebilir.

Bekarsan son günlerde sana daha sık yazan biri varsa ilgisi artık saklanamayacak kadar belirgin hale gelebilir. Fakat mesajların çoğalması tek başına senin de bu kişiden hoşlandığın anlamına gelmiyor. Telefonuna onun adı düştüğünde cevap vermek gerçekten hoşuna mı gidiyor, yoksa yalnızca ilgi görmek mi keyifli geliyor? Bu ikisini ayırdığında ne istediğini anlaman kolaylaşabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…