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12 Eylül 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Koç ve yükselen Koç burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 

12 Eylül Cumartesi günü Koç ve yükselen Koç burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Koç ve yükselen Koç burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Ay’ın Terazi’ye geçmesiyle bugün ilişkinde sadece kendi programına göre hareket etmek pek mümkün ve doğru olmayabilir. Hafta sonu için kafanda bir plan yaptıysan karşındaki kişi başka bir şey önerebilir. İkinizin de vazgeçmek istemediği planlar varsa programı onların etrafında kurmanız işi uzatmadan çözebilir.

Bekarsan, biriyle mesajlaşırken Merkür-Neptün karşıtlığının etkisiyle bir cümleyi olduğundan daha ilgili ya da daha soğuk algılayabilirsin. Özellikle cevap biraz gecikti diye hikayeyi kafanda tamamlamaya çalışma. Telefonu elinde tutup “Neden böyle yazdı?” diye düşünmek yerine kendi gününe ve işlerine devam et; ilgisi varsa sohbet zaten kaldığı yerden sürecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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