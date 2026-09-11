Sevgili Koç, Ay’ın Terazi’ye geçmesiyle bugün ilişkinde sadece kendi programına göre hareket etmek pek mümkün ve doğru olmayabilir. Hafta sonu için kafanda bir plan yaptıysan karşındaki kişi başka bir şey önerebilir. İkinizin de vazgeçmek istemediği planlar varsa programı onların etrafında kurmanız işi uzatmadan çözebilir.

Bekarsan, biriyle mesajlaşırken Merkür-Neptün karşıtlığının etkisiyle bir cümleyi olduğundan daha ilgili ya da daha soğuk algılayabilirsin. Özellikle cevap biraz gecikti diye hikayeyi kafanda tamamlamaya çalışma. Telefonu elinde tutup “Neden böyle yazdı?” diye düşünmek yerine kendi gününe ve işlerine devam et; ilgisi varsa sohbet zaten kaldığı yerden sürecektir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…