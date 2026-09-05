Sevgili Akrep, sevgilinle aynı yerlere gidip aynı şeyleri yapmaktan sıkılmış olabilirsiniz. Günün sabırsız havasıyla sen bir şey, o başka bir şey isterse bunu “kimin dediği olacak?” meselesine çevirmeyin. İkinizin de hoşuna gidecek başka bir plan bulun; bazen hiç düşünmediğiniz bir şey yapmak gününüzü daha eğlenceli hale getirebilir.

Bekarsan bir gezi, etkinlik ya da alışık olmadığın bir ortamda biriyle tanışabilirsin. Bazı konularda ayrı düşünmeniz sohbetin tadını kaçırmak zorunda değil; hatta konuşacak daha fazla şeyiniz olabilir. Yeniden görüşmek istiyorsan bunu açıkça söyle, lafı gereksiz yere dolandırma. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…