Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi Belli Oldu

Euronews Business'ın aktardığı Eurostat verilerine göre Avrupa'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ülke İsviçre. 2018 fiyat düzeylerini esas alan karşılaştırmada İsviçre'deki konut fiyatları Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 73,9 üzerinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 56,7 ile İrlanda yer alırken, Birleşik Krallık yüzde 56,5 ile İrlanda'yı kıl payı geriden takip etti.

Eurostat'ın çalışmasında ülkelerin fiyat düzeyi, o dönem 28 üyeli olan Avrupa Birliği'nin ortalaması 100 kabul edilerek hesaplandı. Bu yöntem, bir ülkedeki fiyatların AB geneline göre ne kadar yukarıda ya da aşağıda kaldığını tek bir rakamla görmeyi sağlıyor.

Birleşik Krallık'ta pahalılık yalnızca konutla sınırlı değil. Alkol ve tütün, restoran ve oteller, eğlence, ulaşım, iletişim ve mobilya fiyatları da AB ortalamasının üzerinde seyrediyor. Buna karşın ülkede giyim, gıda ile otomobil, motosiklet ve bisiklet gibi kişisel ulaşım araçlarının fiyatları ortalamanın altında kalıyor.