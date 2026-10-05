Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi Belli Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Avrupa'da yaşam maliyetinin ülkeden ülkeye ne kadar değiştiği Eurostat verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi. 30'dan fazla ülkede 440 ürün ve hizmetin fiyatının karşılaştırıldığı çalışmada konutta zirve İsviçre'nin oldu. Listenin öbür ucunda ise Romanya ve Bulgaristan yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İsviçre'de konut fiyatları AB ortalamasının yüzde 73,9 üzerine çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bulgaristan'da restoran ve otel fiyatları AB ortalamasının yüzde 53,4 altında kaldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın