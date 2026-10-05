article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi Belli Oldu

Avrupa'nın En Pahalı Ülkesi Belli Oldu

Avrupa Birliği Konut
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
05.10.2026 - 16:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Avrupa'da yaşam maliyetinin ülkeden ülkeye ne kadar değiştiği Eurostat verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi. 30'dan fazla ülkede 440 ürün ve hizmetin fiyatının karşılaştırıldığı çalışmada konutta zirve İsviçre'nin oldu. Listenin öbür ucunda ise Romanya ve Bulgaristan yer aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İsviçre'de konut fiyatları AB ortalamasının yüzde 73,9 üzerine çıktı.

İsviçre'de konut fiyatları AB ortalamasının yüzde 73,9 üzerine çıktı.

Euronews Business'ın aktardığı Eurostat verilerine göre Avrupa'da konut fiyatlarının en yüksek olduğu ülke İsviçre. 2018 fiyat düzeylerini esas alan karşılaştırmada İsviçre'deki konut fiyatları Avrupa Birliği ortalamasının yüzde 73,9 üzerinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 56,7 ile İrlanda yer alırken, Birleşik Krallık yüzde 56,5 ile İrlanda'yı kıl payı geriden takip etti.

Eurostat'ın çalışmasında ülkelerin fiyat düzeyi, o dönem 28 üyeli olan Avrupa Birliği'nin ortalaması 100 kabul edilerek hesaplandı. Bu yöntem, bir ülkedeki fiyatların AB geneline göre ne kadar yukarıda ya da aşağıda kaldığını tek bir rakamla görmeyi sağlıyor.

Birleşik Krallık'ta pahalılık yalnızca konutla sınırlı değil. Alkol ve tütün, restoran ve oteller, eğlence, ulaşım, iletişim ve mobilya fiyatları da AB ortalamasının üzerinde seyrediyor. Buna karşın ülkede giyim, gıda ile otomobil, motosiklet ve bisiklet gibi kişisel ulaşım araçlarının fiyatları ortalamanın altında kalıyor.

Bulgaristan'da restoran ve otel fiyatları AB ortalamasının yüzde 53,4 altında kaldı.

Bulgaristan'da restoran ve otel fiyatları AB ortalamasının yüzde 53,4 altında kaldı.

Fiyat farkının en çarpıcı görüldüğü kalemlerden biri alkol ve tütün oldu. Norveç'te bu ürünlerin fiyatı AB ortalamasının yüzde 126,1 üzerine çıkarken, Bulgaristan'da ortalamanın yüzde 41,8 altında kaldı. Aynı ürün için Norveç'te ödenen tutar, Bulgaristan'dakinin neredeyse dört katına yaklaşıyor.

Gıdada da tablo pek farklı değil. Danimarka'da karşılaştırılabilir bir gıda sepetinin fiyatı, Romanya'daki aynı sepetin yaklaşık iki katına ulaşıyor. AB üyesi olmayan İsviçre, Norveç ve İzlanda'da gıda, AB ülkelerine kıyasla daha pahalı. İsviçre'de gıda fiyatları AB ortalamasının yüzde 63,6 üzerinde bulunuyor.

Listenin ucuz tarafında ise Romanya ve Bulgaristan birçok kategoride öne çıkıyor. Restoran ve otel fiyatları Bulgaristan'da AB ortalamasının yüzde 53,4, Romanya'da ise yüzde 47,6 altında. Fransa, Almanya ve Belçika'da pek çok ürün ve hizmet ortalamanın biraz üzerinde fiyatlanıyor.

Yunanistan ise posta, telefon ve internet hizmetlerini kapsayan iletişim kategorisinde Avrupa'nın en pahalı ülkesi konumunda. Gıda dışındaki diğer kategorilerde ise ülkedeki fiyatlar AB ortalamasının altında kalıyor. Eurostat'ın fiyat düzeyi endeksi, ülkelerdeki mevcut fiyatları birbiriyle kıyaslamaya yarayan ekonomik bir gösterge olarak kullanılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın