Sevgili Akrep, bugün Ay'ın komşu burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi her zamankinden fazla açık konuşmaya itiyor. Genelde sakladığınız bir bilgiyi ya da fikri bugün paylaşmak zorunda kalabilirsiniz; bu rahatsız edici gelse de sonuçta işinize yarayacak.

Para konusunda bugün ortak bir kaynak ya da paylaşılan bir fırsatla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Kontrolü tamamen elinizde tutmak yerine bir kısmını paylaşmaya açık olmanız bugün size avantaj sağlayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler bugün partnerinin alışılmadık derecede dolaysız bir sorusuyla karşılaşabilir; savunmaya geçmek yerine dürüst bir cevap vermeyi deneyin. Bekar Akrepler ise bugün tanıştığı kişinin lafı hiç dolandırmayan tavrından hem şaşırıp hem etkilenebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…