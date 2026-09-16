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Akrep Burcu right-white
17 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
16.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 17 Eylül Perşembe gününüz nasıl geçecek? 17 Eylül Perşembe günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün Ay'ın komşu burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi sizi her zamankinden fazla açık konuşmaya itiyor. Genelde sakladığınız bir bilgiyi ya da fikri bugün paylaşmak zorunda kalabilirsiniz; bu rahatsız edici gelse de sonuçta işinize yarayacak.

Para konusunda bugün ortak bir kaynak ya da paylaşılan bir fırsatla ilgili beklenmedik bir gelişme yaşanabilir. Kontrolü tamamen elinizde tutmak yerine bir kısmını paylaşmaya açık olmanız bugün size avantaj sağlayacak.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Akrepler bugün partnerinin alışılmadık derecede dolaysız bir sorusuyla karşılaşabilir; savunmaya geçmek yerine dürüst bir cevap vermeyi deneyin. Bekar Akrepler ise bugün tanıştığı kişinin lafı hiç dolandırmayan tavrından hem şaşırıp hem etkilenebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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