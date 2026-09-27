Sevgili Akrep, içinde uzun süredir sakladığın bir hırs bugün açığa çıkabilir; bu açıklık, beklediğinden daha güçlü bir karşılık bulabilir. Mars'ın Aslan'a geçişi, bugün bu cesareti göstermen için seni destekliyor.

Maddi olarak Ay'ın günbatımına doğru Boğa'ya geçmesi, gizli kalmış bir fırsatın somut bir sonuca dönüşmesine yardımcı olacak; bu fırsatı bugün değerlendirmen, seni akşama kadar net bir kazanca ulaştıracak.

Gelelim aşka. Partnerinin bugün sana gösterdiği derin bir açıklık, aranızdaki güveni pekiştirebilir; bu samimiyetin arkasında akşam saatlerinde kurulan Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgen var. Güçlü bir çekimin içinde bulan bekar Akrepler, bugün bu hisse direnmeden kendini bırakırsa, günü çok daha dolu dolu geçirecek.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…