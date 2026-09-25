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Akrep Burcu right-white
26 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Akrep ve yükselen Akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 26 Eylül Cumartesi günü Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, uzun süredir gün yüzüne çıkmayan bir gerçek bugün ortaya çıkabilir; Koç Dolunayı sezgilerini her zamankinden keskinleştiriyor. Bu gerçekle yüzleşmek ilk anda zor gelse de, seni rahatlatacak bir sonuca götürecek.

Gizli kalmış bir konu bugün sonunda netleşebilir; çözemediğin bir parasal sorun da bugün çözüme kavuşabilir. Bu netlikle atacağın adım, seni daha güçlü bir konuma taşıyacak.

Gelelim aşka. Bugün ilişkinde bir seçim anı yaşanabilir; partnerin tam bağlılık isterken içindeki bağımsız ses de sesini yükseltebilir. Bu seçimi partnerinle açıkça konuşman, ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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