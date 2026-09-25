Sevgili Akrep, uzun süredir gün yüzüne çıkmayan bir gerçek bugün ortaya çıkabilir; Koç Dolunayı sezgilerini her zamankinden keskinleştiriyor. Bu gerçekle yüzleşmek ilk anda zor gelse de, seni rahatlatacak bir sonuca götürecek.

Gizli kalmış bir konu bugün sonunda netleşebilir; çözemediğin bir parasal sorun da bugün çözüme kavuşabilir. Bu netlikle atacağın adım, seni daha güçlü bir konuma taşıyacak.

Gelelim aşka. Bugün ilişkinde bir seçim anı yaşanabilir; partnerin tam bağlılık isterken içindeki bağımsız ses de sesini yükseltebilir. Bu seçimi partnerinle açıkça konuşman, ilişkinizi daha sağlam bir zemine oturtacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…