Sevgili Akrep, sezgilerin bugün her zamankinden daha keskinleşiyor; bir meslektaşının söylemediği bir şeyi fark etmen, Ay'ın Balık'a geçmesinin doğal bir sonucu. Bu farkındalığı doğru zamanda ve nazikçe paylaşman, bugün sana güven kazandıracak.

Maddi olarak bugün gizli kalmış bir fırsatı sezgisel olarak fark edebilirsin; ama harekete geçmeden önce bir kez daha düşünmen gerekiyor, çünkü acelecilik bugün seni yanıltabilir.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Akrepler, bugün partnerinin içindeki bir çalkantıyı hiçbir şey söylemeden anlayabilir; bu sessiz anlayış aranızdaki bağı güçlendirecek. Bekar Akrepler ise bugün derinlerde hissettiği bir çekimi artık görmezden gelemeyeceğini fark edebilir; bu farkındalık seni harekete geçmeye teşvik edebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…